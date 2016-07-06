Загнанных пуделей пристреливают, не правда ли?

Сегодня вся Великобритания прильнула к телеэкранам. Причина — не чемпионат Европы по футболу и не брексит. Сэр Джон Чилкот официально представил доклад возглавляемой им комиссии, которая изучала причины британского вторжения в Ирак. Комиссия работала более 7 лет, изучила 150 тыс. документов, опросила 150 свидетелей и потратила более £10 млн. Доклад содержит 2,6 млн слов — в пять раз больше, чем «Война и мир». Одна лишь выжимка из него составила 150 страниц.

Доклад Чилкота столь скандален, что желающим предлагается заплатить за его копию £767. Сумма немалая. При этом власти цинично хотели содрать денег даже с родных погибших в Ираке. Правда, в последний момент для них плату отменили. Но остальным придётся раскошелиться.

Основным «подсудимым» является Тони Блэр, лучший лейбористский премьер-министр в британской истории. Ему принадлежит рекорд — он трижды побеждал на выборах в палату общин (1997, 2001, 2005) и всегда с подавляющим преимуществом.

Всё подкосила внешняя политика. При Блэре Британия стала ключевым союзником Америки в деле вторжения в Ирак. Газеты насмешливо писали, что Блэр превратился в «пуделя» президента США Буша-младшего. Это прозвище стало настолько популярным, что в специальном заявлении, сделанном в связи с отставкой британского премьера в 2007 году, Буш-младший провозгласил, что Блэр «не пудель. Он гораздо больше». Собачку какой именно более крупной породы имел в виду американский президент, установить не удалось.

Но теперь шутки кончились. Выступая перед журналистами, Джон Чилкот отметил, что в результате вторжения в Ирак погибли 179 британцев, 150 тыс. иракцев, более миллиона иракцев лишились своих домов. В разведке и службах безопасности существовала вера, что Саддам Хусейн может расширить производство химического оружия. Однако, по мнению комиссии, пока действовали санкции, Хусейн не мог производить ни само оружие, ни средства его доставки.

Президент США Буш и премьер-министр Великобритании Блэр совместно обманывали мировое общественное мнение насчёт наличия оружия массового поражения в Ираке. В США уже признано, что администрация лгала по данному вопросу. Одновременно лгал и Тони Блэр.

Как свидетельствует доклад Чилкота, британский премьер обещал Бушу-младшему поддержать вторжение в Ирак за восемь месяцев до нападения, а планирование операции началось уже через три месяца после теракта против башен-близнецов Всемирного торгового центра. При этом на публику Блэр говорил, что ищет мирное решение. Но Буш-младший уже знал, что Британия «последует американскому лидерству», то есть вступит в конфликт на стороне США.

Пытаясь смягчить удар со стороны критиков, Блэр вынужден неумело оправдываться. Бывший премьер заявил: «Независимо от того, согласен народ или нет с моим решением предпринять военные действия против Саддама Хусейна, я принял его из лучших побуждений, веря, что оно будет наилучшим образом служить интересам нашей страны».

Однако разгневанная общественность требует привлечения экс-премьера к суду за втягивание страны в войну. В поддержку наказания для Блэра выступают Шотландская национальная партия, её бывший лидер и бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд. Поддерживают эту идею также лейбористы.

Но, скорее всего, дело ограничится запретом занимать должность премьер-министра. Для Блэра это наказание выглядит не таким уж страшным, учитывая то обстоятельство, что он 10 лет занимал премьерский пост и в настоящее время покинул большую политику. История знает случаи, когда британские премьер-министры возвращали себе утерянную должность. Но это происходило только тогда, когда им удавалось сохранить лидерство в своей партии. Например, Уинстон Черчилль, потерпев поражение на выборах 1945 года и уйдя в отставку с поста главы кабинета, тем не менее остался лидером Консервативной партии и потому смог вернуться после победы на выборах 1951 года. У Блэра явно не та ситуация. Руководство Лейбористской партией ему возвращать не собираются.

Однако вряд ли доклад Чилкота заставит Британию отказаться от агрессивной внешней политики. Это всего лишь попытка очистить имидж правящих кругов страны, свалив вину на козла отпущения, простите, на «пуделя Буша», то есть на Тони Блэра. После прихода к власти президента США Обамы в мировом масштабе восторжествовали противники вторжения в Ирак. Британии приходится с ними считаться.

Но уже в президентство Обамы Британия приняла участие в вооружённой операции по свержению правительства Каддафи в Ливии. Сейчас, накануне саммита НАТО, британцы делают крайне агрессивные заявления, направленные на «сдерживание» России.

Иначе говоря, символически пристрелив «пуделя Буша», Британия продолжит проводить прежнюю политику, которая уже привела к кризису на Ближнем Востоке и потоку беженцев в Европу. «Отдельные ошибки» признаны лишь для того, чтобы успешнее идти прежним курсом.

Попытка построить «новый мировой порядок», предпринятая Бушем и Блэром, провалилась. Но это не значит, что западные элиты отказываются от самой идеи. Несмотря на сопротивление глобализму западных элит, выразившееся в голосовании за брексит и в росте популярности Дональда Трампа в США, элиты Запада продолжают идти прежним курсом.

А это значит, что в будущем мы увидим ещё много операций, похожих на иракскую. Нести ответственность за них будут новые «пудели». Ведь на то они и комнатные собачки, чтобы их сначала приручили, а потом выставили на мороз, не правда ли?

Павел Святенков, политолог, журналист

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