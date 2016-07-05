Защитники парка "Кусково" вбивают в деревья "противопилочные" гвозди

Давно уже собиралась посетить мужественных защитников незаконно вырубаемого парка Кусково, и сегодня вечером, наконец, это сделала. Собрания проходят каждый вечер в 20.00 на входе в парк около места вырубки.



Хитрые и подлые власти, конечно, сделали все, чтобы до этого места было ОЧЕНЬ сложно добраться. Без машины это реально тяжело - туда вообще не ходит никакой общественный транспорт от никакого метро. Я добиралась от метро Рязанский проспект сначала на автобусе до непонятной остановки Сельэнергопром, а потом надо было идти пару километров пешком по аллее Первой Маевки. Причем, примерно через 1 км кончился бордюр для пешеходов с обеих сторон, и пришлось идти по шоссе с машинами. К счастью, один добрый человек подобрал меня и довез до места, где собираются активисты.



Из-за Северо-Восточной хорды вырубают 100-летние липы и 120-летние дубы! Уже вырубили 7 га парка. Я дошла до места вырубки - сердце просто кровью облилось - пустая выжженная земля, перепаханное поле с уже выкорчеванными пнями, где раньше был парк.



Но активисты тоже не лыком шиты - молодцы! Мало того что собирают подписи и пишут петиции и заявы в прокуратуру, но и кидаются под бульдозеры и сделали еще одну интересную штуку.



На деревьях на границе вырубки были развешаны листы бумаги с надписью, которая сначала показалась "Не подходить! Заминировано!", а при ближайшем рассмотрении оказалась "Не рубить! Зашиповано!"



Активисты объяснили, что это означает: в кору деревьев были грамотно вбиты длинные гвозди, о которые сломается любая пила. Гениально! Сегодня работ по вырубке не было, и я думаю, что именно гвозди, а не петиции, их остановили. :)



Так что опять неправы те, кто думает, что бороться бесполезно. Но защитников надо больше! Поэтому приходите и поддержите их!



Да, найти это место - безумный квест, и лучше всего, как потом выяснилось, ехать на электричке от Казанского вокзала до станции Плющево, но мы не сдадимся без боя. С боем, впрочем, тоже.

Наталья Чернышева, директор АНО «Организация народного контроля»

опубликовано в блоге автора

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