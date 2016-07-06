В Турции арестовали 11 россиян, подозреваемых в организации теракта в Стамбуле

Турецкие власти выдали ордер на арест 11 граждан России в связи с терактом в аэропорту Стамбула. Сообщается, что по делу о взрыве задержано еще 17 человек, всего же число подозреваемых возросло до 30.

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на турецкое агентство DHA всех задержанных обвиняют в том, что они являются членами экстремистских организаций. Также их подозревают в участии в террористической деятельности.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами отметил, что в теракте в аэропорту также замешаны выходцы из Средней Азии.

«И эти аресты могут пролить свет на многое. Вы видите, что среди арестованных есть выходцы из Дагестана, Киргизии и Таджикистана», - подчеркнул турецкий президент.

Отметим, что по данным издания «Коммерсант» один из смертников, устроивших теракт, - Вадим Османов, был прихожанином салафитской мечети в Махачкале. В феврале этого года он переехал сначала в Турцию, а затем в Сирию.

Три смертника утроили взрыв в международном терминале аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле 28 июня. Из-за теракта погибло 45 человек. В организации атаки Турция обвиняет запрещенную ИГИЛ.

Рейтинг: Выбор оценки Плохо Нормально Хорошо Отлично Великолепно Ваша оценка: Ничего

Loading...