Украинцы обвалили приложение Opera VPN по всему миру

Вот вам и первые результаты блокировки российских ресурсов на Украине.

Собственно, сама новость:

Украинские пользователи вывели из строя приложение Opera VPN по всему миру. Большое количество желающих использовать приложение объясняется тем, что оно позволяет обойти блокировку российских социальных сетей.

Сообщается, что на сегодняшний день приложение недоступно для загрузки, о чем в сети отметили пользователи.

При попытке загрузить приложение появляется уведомление, что оно недоступно на территории страны.

С этим столкнулись как владельцы Android-устройств, так и гаджетов на iOS.

Из-за обвала безплатных приложений пользователи начали покупать более надежные VPN сервисы. Купить VPN можно в среднем за 2-5$ в месяц.

Осталось обвалить Tor и анонимайзеры.

С перемогой вас, небратья)

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