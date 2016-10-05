В Калуге прошел первый турнир по гольфу

21 августа в Калуге состоялся первый турнир по мини - гольфу в Калужской области, организаторами которого выступили: Калужский клуб по мини - гольфу и Ambassador Hotel & Suites Kaluga.

По словам организатора турнира и руководителя клуба Сергея Ступникова: "Гольф должен стать приоритетным видом спорта для молодежи Калужского региона, подобные турниры должны проводиться регулярно каждый год с привлечением новых участников. Калужский клуб по мини-гольфу создан в начале 2016 года и основной его целью является пропаганда данного вида спорта и организация областных соревнований".



В турнире приняли участие 5 команд: команда кофейни "Шекспир", команда студии "Елены Коптевой", команда телерадиокомпании "ГТРК", команда ""Автоштадт" и команда Ассоциации предпринимателей Калужской области".

В равной, но очень сложной борьбе первое место заняли представители команды "Шекспир", второе команда "ГТРК" и третье студия "Елены Коптевой". Победители и участники турнира были награждены памятными дипломами и сертификатами от партнеров турнира.

Ирина Писарева, директор кофейни "Шекспир": "Очень интересная игра - гольф, советуем всем начать играть в данную игру и стать лучшими".

Данные турниры теперь в нашем регионе будут проходить регулярно и принять участие в них сможет каждый желающий!



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