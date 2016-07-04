Нужно научиться приниать самостоятельные решения

Вижу что многие представители патриотической общественности пребывают в растерянности от новости о том, что россияне массово заинтересовались отдыхом в Турции, а некоторые представители либеральной общественности глядя на это не только злорадствуют но и даже пытаются делать выводы о количественном соотношении в стране патриотов и оппозиционеров.

Ну, во-первых, я бы для каких-то выводов и расчетов все же дождался бы каких-то более вменяемых цифр чем вот эта новость РБК выполненная в классическом духе "налетай - подешевело!"

Но дело даже не в этом. Допустим все таки ломанулись в Турцию. Но в реакции патриотической общественности я вижу именно растерянность. Как же так... наш пилот... нефть ИГ... Бессмертный полк...

И тут выясняется что патриотическая общественность кое-чего не понимает. Очень важного кое-чего.

Она требует, чтобы люди принимали индивидуальное ррешение независимое от решения государства. Индивидуальное решение по внешнеполитическому вопросу!

А не вы ли, товарищи, в каждом втором тексте по актуальной повестке высмеиваете идею индивидуальных решений по политическим вопросам - т.е. идею участия граждан в управлении страной через соответствующие, всем известные институты?

А не вы ли в каждом втором тексте по исторической проблематике апеллируете к Сталину с Иваном Грозным, среди государственных добродетелей которых внимание к индивидуальным политическим решеняим граждан, мягко говоря, замечены не были.

Так что же вы теперь хотите. Власти сами приняли решение разорвать отношения с Турцией, никого не спросив, и так же никого не спросив эти отношения восстанавливают.

Ну и воспитанная на вашем творчестве аудитория реагирует соответственно - разрешили, значит можно ехать.

Поэтому давайте-ка, сначала, поработаем над тем, чтобы граждане принимали самостоятельные решения хотя бы по внутриполитическим вопросам, причем начиная с вопроса строить ли новую высотку в ближайшем сквере, а уж потом, как-нибудь, и до вопросов войны и мира доберемся. Даст Бог.

Так что, коллеги, читая такие реплики я честно говоря в недоумении - может и вам народ не тот попался?

Александр Васильев, публицист



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