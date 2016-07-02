Еврейские погромы: мы не то, чтобы помним, мы знаемАвтор: Марина Юденич в сб, 02/07/2016 - 03:16.
Пока не кончился этот день.
1 июля 1941 начался Львовский погром. Я самые толерантные фото выбрала. Чтобы не оскорблять чувства тонких либеральных натур. Но есть и другие.
Лет двадцать назад я впервые оказалась в Яд-Вашем. Людская толпа текла по рукотворному каньону, затекая в залы-пещерки, где висели фото и лежали вещи. Впереди оказались две немолодые англоязычные женщины, в одном из залов у стены с фотографиями женских сумочек из человеческой кожи одна из них грохнулась в обморок.
Мы с Борисом Украинским (одним из лучших,ИМХО, русскоговорящих гидов Израиля, уроженцем Питера ) обсудив ситуацию, сошлись на том, что выходцев из СССР экспозиция потрясти не может по определению.
Потряс меня - чисто на эмоциональном уровне - только пантеон памяти убитых детей. В остальном - как это не парадоксально и даже жестоко - ничего нового.
Мы не то, чтобы помним. Мы знаем. Я эту сумочку из человеческой кожи помню из школьных учебников по истории, а ещё дома была толстенная книжка, которая кажется так и называлась "Бухенвальд".
Там были документы и очень много таких вот чёрно-белых фотографий. Потому - в обморок не падаем, но кулаки сжимаем.
Двадцать лет назад, повторюсь.
Сегодня не могу утверждать с уверенностью. Кое-кто умудрился от этого знания избавиться. Какой-такой фашизм? Освободительная борьба народа, порабощенного Советами.
Ну смотрите, забывчивые.
Марина Юденич, писатель
опубликовано в блоге автора
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