Крым. Входные данные

Русский человек едет в Крым как в землю обетованную. Слишком много всего сошлось в одной точке – от теплого моря и красивого курорта до древнего Херсонеса, обороны Севастополя и летних резиденций Романовых. И как в далекий Китеж-град, добраться в Крым нельзя «по земле», надо либо лететь по воздуху, либо плыть по морю.

Довольно случайно оказавшись в начале мая, я сразу для себя поняла две вещи: 1) как только у детей закончится школа – мы тут же выезжаем в Крым и будем там настолько долго, насколько сможем (то есть не столько «10 дней у моря летом», сколько пожить); 2) мы выезжаем на машине. Крым просто создан для небольших радиальных поездок и путешествий с машиной.

Наличие машины сглаживает все недостатки вашего текущего места обитания, а без машины любое даже самое лучшее место грозит превратить вас в заложника плохого автобусного сообщения, дорогих цен на фрукты или отсутствия банкомата в пешей доступности.

Дорога в Крым. Ближе, чем кажется

Нас выехало 5 человек – 2 взрослых и трое детей (10, 11 и 4-х лет) – на маленькой красной машинке. Я была единственным водителем на нашу команду и это была первая моя поездка таким составом.

Расстояние от Москвы до Керченской паромной переправы – 1500 км. Сначала дорога идет по трассе М4 – почти на всем протяжении это хороший четрехполосный автобан с ограничением скорости 110-130 км-ч, превышать скорость не рекомендую – по всей дороге стоят камеры, по возвращении домой можно получить «писем счастья» на кругленькую сумму.

На дороге есть платные участки – общая сумма около 600 рублей с легковушки днем. Небольшой лайфхак – лучше не ехать сразу по М4, а доехать до Тулы по М2, там тоже скоростная автомагистраль, но бесплатная и машин на ней меньше, после Тулы свернуть на Ефремов (бонусом – невероятно красивые виды) и уже за Ефремовым выезжать на платник.

Еще одна особенность этого лета – знак ремонтные работы и ограничение скорости 40 на пустой хорошей дороге. Невнимание к такому знаку грозит уже не штрафом, а лишением прав при скорости 100 км-ч. Я, получившая права в 2009 году, никогда раньше таких «забытых» знаков не видела, только читала как о страшилках прошлого.

Мое расчетное время прибытия в Западный Крым было трое суток, но «по уму» дорога с одним водителем занимает два световых дня с ночевкой. Если выехать рано утром – то вполне кофмортно пройти в первый день 1000 км и заночевать за Ростовом, в районе печально известно Кущевской, перед поворотом на Кубань.

С ночлегом нет проблем, на любой вкус и кошелек, можно предварительно поискать в интернете. Я встречала советы не сворачивать и ехать через Краснодар – говорят там скоростная двухполосная дорога – но лично мне такой вариант кажется слегка сомнительным, я оба раза ездила через Каневскую и Тимашевск.

Второй день – 500 км от поворота с трассы до переправы. Дорога по Кубани – региональная двухполоска: грузовики и населенка, плюс гаишник под каждым кустом, так что настойчиво рекомендую соблюдать правила дорожного движения.

Паромная переправа

Потихоньку приходившая в упадок керченская паромная переправа стала внезапно актуальной летом 2014 года, когда сухопутное сообщение с Крымом через территорию Украины для россиян закончилось. То же лето 2014 года памятно жуткими пробками и ожиданиями в очереди по трое суток, из-за чего многие отказывались от поездки в Крым.

Я проезжала переправу в сторону Керчи два раза, 30 апреля и в начале июня, формально оба раза очереди не было, и при этом переправа не занимала меньше трех часов.

Сегодня на переправе работают две пары паромов, отходят круглосуточно каждый час (на сайте gosparom есть расписание) или по мере заполнения. C наступлением сезона количество машин увеличивается – на том же сайте есть веб-камеры с переправы, в разделе «важная информация» указано время ожидания в очереди, мобильное приложение позволяет общаться с другими участниками переправы. Вообще переправа оставляет ощущение, что все, что делается в нашей стране в режиме МЧС – делается хорошо. Приличная зона ожидания с wi-fi, для детей детская комната, горки и бассейн с шариками (мы так и не воспользовались – не было очереди).

Билеты на переправу можно забронировать заранее на сайте gosparom на определенный тайм-слот (6-часовой промежуток времени), в течение которого вы гарантировано уедете. Плюс – вам не придется стоять в очереди за билетами (в сезон они бывают большими), в месте покупки билетов сразу распечатают маршрутные квитанции. Это сильно сэкономит время и нервы – вам не придется стоять в очереди в накопителе с детьми, проклиная все на свете, а можно это время гулять у моря по песочку в Кучугурах или в Пересыпи (так называемая Азовская ривьера, 100 км песчаных пляжей), съездить в музей Лермонтова в Тамань и пр.

Билет на паром можно купить как в Москве, так и ближе, ориентируясь по ситуации. Например, на конец июня, когда я пишу эту статью, тайм-слоты заполнены на 100% на ближайшие 16 часов, те, на которые есть свободные места – заполнены уже на 50% на ближайшие сутки; в прошлом году в конце июля все было заполнено на ближайшие 2-3 дня – можно было покупать билет и корректировать время выезда.

Переправа стоит 1700 рублей с легковой машины, 150 со взрослого и 80 рублей с ребенка до 12 лет. Для покупки билетов и проезда на паром нужны оригиналы документов всех пассажиров – паспорта, свидетельства о рождении для детей. Водительские права в качестве удостоверения личности не принимаются, а вот загранпаспорт для ребенка при отсутствии свидетельства – подойдет.

Банкоматы

Один из самых частых вопросов про то, как там в Крыму, касается кредитных карточек: принимают ли их банкоматы или надо везти наличку. Ответ краткий: принимают. По всему Крыму стоят банкоматы РНКБ (есть банкоматы и других банков, Генбанк например, их немного и про их работу ничего не знаю), где без проблем выдают деньги с российской карточки Visa. Со снятием наличныху меня не было проблем даже в Черноморском в Западном Крыму, сейчас это конец географии. Комиссия за выдачу – 1%, лимит выдачи – 30 000 рублей. То есть за снятие 6 000 придется отдать 100 рублей банку, а за снятие 19000 – 190.

Карточки не везде, но принимают. В целом – меньше, чем в центральной России, но, тем не менее; принимают или не принимают в самых неожиданных местах, системы нет: могут не принимать, например, в шикарном ресторане в Ялте, и зато внезапно карточкой можно расплатиться в небольшом нетуристическом сельпо в Западном Крыму, или в ларьке «соки-воды-мороженое» на пляже в селе Песчаное.

Единственный совет – лучше не оставаться без наличных в выходные, в высокий сезон в отдаленных банкоматах наличные могут закончиться до ближайшего понедельника.

Но, в общем и целом, проблем с карточками и снятием денег в Крыму нет. По крайней мере за те неполных полтора месяца, что я тут, я с ними не сталкивалась.

Мобильная связь

А вот с мобильной связью как раз интересно.

Официально операторов «большой тройки» в Крыму нет, есть российский оператор Win и роуминг. На сайтах сотовых компаний написано очень невнятно – что за роуминг, какие тарифы, как работает – то ли международный роуминг, то ли региональный, то ли специальный крымский, какая тарификация, как уменьшить расходы и пр.

И если на голосовые вызовы и sms еще существуют какие-то спецтарифы и акции, то с мобильным интернетом все туго – либо гигантские расценки практически международного роуминга (все тарифы а ля «Легкий зарубеж» имеют приписку, что не действуют на территории республики Крым и города Севастополь), либо местная симка, про которую надо сказать особо.

Местная симка – это краснодарский МТС с бесплатным роумингом в домашнем регионе (Крыму). Лично у меня в городе Щелкино попросили 150 рублей за покупку самой симки и еще столько же – за ее обрез для пятого айфона. Видимо, имеет смысл покупать сим-карту по пути где-то в Краснодарском крае.

Потом 1000 рублей положила на счет – зачислилось только 900, 10% комиссии берут за зачисление на счет, потому что российских банков в Крыму нет, и платежные системы тоже работают с комиссией. Если у вас есть какой-то интернет-банк (Сберонлайн подойдет) или электронные деньги – то проще класть на российский краснодарский МТС через них.

Итого я отдала за интернетизацию 1300 рублей при том, что мне нужна была услуга (сколько-то там гигабайт интернета на месяц) всего за 650 рублей. Прочтите, научитесь на моем опыте и не повторяйте моих ошибок.

Интернет у меня безлимитный, есть сколько-то ежедневных бесплатный минут на местный крымские номера, а вот звонить домой в остальную Россию – дорого, что-то около 12 рублей минута. Для таких случаев оказалось проще и дешевле звонить со своего обычного российского номера, подключив в нему какую-то крымскую опцию.

Покрытие 3g в Крыму разное. Если кратко, то можно сказать так. На ЮБК и в крупных городах вроде Севастополя и Евпатории работает скорее хорошо, весь остальной Крым либо слабенький 2g в населенных пунктах, либо ничего нет.

В противовес этому – на полуострове очень хорошо с интернетом, wi-fi практически по умолчанию будет в любой бабушкиной квартире и любом кафе на пляже.

Пожалуй, это основные «входные данные».

Часто меня спрашивают — и эти обсуждение перерастают потом в длительные дискуссии — можно ли в Крым нормально отдыхать? Не буду спорить – отдых в Крыму, особенно длительный, не совсем то, что по душе любителям all inclusive.

Если честно, я с некой тайной радостью узнала, что Турцию вновь открыли для туризма – теперь все те, кому Крым не подходит, уедет теперь туда, а здесь, быть может, станет чуть попросторнее и чуть подешевле. Чтобы хорошо отдыхать в Крыму, надо думать головой и принимать оптимальные решения – и тогда твоя жизнь здесь станет не только удобной, но и приятной и дарящей радости, которых никакая Анталья и Хургада не предоставят.

А я обещаю делиться своим опытом и дальше.

Наталья Андросенко, шеф-редактор сайта «Русский обозреватель»

опубликовано в интернет-газете "Взгляд"

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