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Как я баллотировал Онотоле21 Сентябрь 2016
Автор - Роман Носиков
Начальник штаба кандилата в депутаты Государственной Думы по 205-му избирательному округу Анатолия Вассермана рассказывает о ходе предвыборной кампании и результатах выборов.
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Драконы феминизма и демократии7 Июль 2016
Автор: Егор Холмогоров
Мода на макиавеллизм вряд ли случайна и имеет не только развлекательное, но и социальное инженерное значение.
Обывателю, внушается представление о политике как об игре престолов, которой увлечены специального типа люди и в которую «народу» лучше не влезать.
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Летний вечер в Ялте4 Июль 2016
Автор: Егор Холмогоров
В районе Большой Ялты ни на секунду не покидает ощущение, что тебя, несмотря на все грехи, взяли в рай.
И этого не может перебить ни туристическая теснота, ни всюду припаркованные машины и разбитый асфальт, ни ставшая настоящим бичом текущего сезона дороговизна.
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Визит к минотавру1 Июль 2016
Автор: Егор Холмогоров
Сообщения с Крита производят гораздо лучшее впечатление, нежели ожидалось.
Но можно ли было достичь этого без бойкота со стороны Русской и прочих церквей? Скорее всего — нет.