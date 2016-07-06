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Приднестровье, выборы-2016: кто рвется к власти в Тирасполе?

14/10/2016 - 17:51

Президентские выборы в Приднестровье в этом году становятся самыми жаркими за всю историю непризнанной республики. Почему Приднестровье превращается в захваченное государство? Действующий Президент, фирма "Шериф" или....?

« Блоги
  • Изображение пользователя Сергей Ступников.
    05/10/2016 - 02:26, Сергей Ступников
    В Калуге прошел первый турнир по гольфу

    21 августа  в Калуге состоялся первый турнир по мини - гольфу в Калужской области, организаторами которого выступили: Калужский клуб по мини - гольфу и Ambassador Hotel & Suites Kaluga.
    По словам организатора турнира и  руководителя клуба Сергея Ступникова:  "Гольф должен стать приоритетным видом спорта для молодежи Калужского региона, подобные турниры  должны проводиться регулярно каждый год с привлечением новых участников. Калужский клуб по мини-гольфу создан в начале 2016 года и основной его целью  является пропаганда данного вида спорта и организация областных соревнований".

  • Изображение пользователя Александр Васильев.
    04/07/2016 - 21:25, Александр Васильев
    Нужно научиться приниать самостоятельные решения
    Нужно научиться приниать самостоятельные решения

    Вижу что многие представители патриотической общественности пребывают в растерянности от новости о том, что россияне массово заинтересовались отдыхом в Турции.

    А некоторые представители либеральной общественности глядя на это даже пытаются делать выводы о количественном соотношении в стране патриотов и оппозиционеров.

  • Изображение пользователя Марина Юденич.
    02/07/2016 - 03:16, Марина Юденич
    Еврейские погромы: мы не то, чтобы помним, мы знаем
    Еврейские погромы: мы не то, чтобы помним, мы знаем

    Лет двадцать назад я впервые оказалась в Яд-Вашем. Людская толпа текла по рукотворному каньону, затекая в залы-пещерки, где висели фото и лежали вещи.

    Впереди оказались две немолодые англоязычные женщины, в одном из залов у стены с фотографиями женских сумочек из человеческой кожи одна из них грохнулась в обморок.

  • Изображение пользователя Наталья Андросенко.
    01/07/2016 - 23:31, Наталья Андросенко
    Крым. Входные данные
    Крым. Входные данные

    Русский человек едет в Крым как в землю обетованную. Слишком много всего сошлось в одной точке – от теплого моря и красивого курорта до древнего Херсонеса, обороны Севастополя и летних резиденций Романовых.

    И как в далекий Китеж-град, добраться в Крым нельзя «по земле», надо либо лететь по воздуху, либо плыть по морю.

  • Изображение пользователя Александр Дюков.
    30/06/2016 - 23:47, Александр Дюков
    Русофобия убивает
    Русофобия убивает

    "Эмнисти" своего добилось: разыскиваемого Россией по обвинению в терроризме чеченца отпустили. А потом он совершил теракт в аэропорту Стамбула.

    И если бы его арестовали, как это требовала evil FSB, десятки людей остались бы живы. Их убила русофобия и предрассудки западных политиков и правозащитников.

  • Изображение пользователя Алексей Остальцев.
    29/06/2016 - 15:31, Алексей Остальцев
    Финал "незалежности" - разруха и нищета
    Финал "незалежности" - разруха и нищета

    Вопрос, кто кого кормит, был очень болезненным и неясным перед развалом СССР. Было совсем неочевидно, что двигателем и основой Союза была Россия.

    Были сомнения, что Россия в СССР - это как Германия в ЕС. Были мечты и грезы о собственном величии и небывалой значимости. Особенно у украинцев.

  • Изображение пользователя Михаил Бударагин.
    28/06/2016 - 22:58, Михаил Бударагин
    Христианство взаимного лайка
    Христианство взаимного лайка

    Папа предлагает такого своего Господа, для несолидных господ, для хипстеров, коворкеров и фрилансеров, которые немного веганы, чуть-чуть леваки и подключают макбук к любому вай-фаю.

    Комфортное, толерантное христианство взаимного лайка в фейсбуке, почти буддизм уже. Христос на распальцовке - это действительно смешно.

     

  • Изображение пользователя Татьяна Соловьева.
    28/06/2016 - 02:48, Татьяна Соловьева
    Брексит-шмексит, что дальше?
    Брексит-шмексит, что дальше?

    Брекситеры празднуют победу, но пока что праздновать нечего. О чем по пунктам ниже. Основная мотивация обывателя, голосовавшего за брексит, была связана с мигрантами.

    Простой британский обыватель уверен, что мигранты едят его хлеб, но это имеет мало связи с реальностью.

  • Изображение пользователя Александр Дюков.
    27/06/2016 - 21:41, Александр Дюков
    Русская угроза становится для Европы и США инструментом объяснения внутренних проблем
    Русская угроза становится для Европы и США инструментом объяснения внутренних проблем

    Стоит обратить внимание на то, как часто в последнее время во внутриевропейских (да и в США тоже) дела прибегают к аргументам ad Putinem.

    О чем это говорит? О том, что "русская угроза" для европейских и американских политиков стала инструментом объяснения внутренних проблем.
     

  • Изображение пользователя Дмитрий Ольшанский.
    24/06/2016 - 18:40, Дмитрий Ольшанский
    Первое поражение Морры
    Первое поражение Морры

    Невозможная, чудесная, вдохновляющая победа англичан над Глобальной Моррой.

    То, что не смогли сделать Сириза в Греции, хайдеровцы в Австрии, антиукраинцы в Голландии, Сандерс в Америке, и что пока не могут сделать Ле Пен и Дональд Трамп, - сделали англичане.

  • Изображение пользователя Павел Святенков.
    24/06/2016 - 18:21, Павел Святенков
    Британия на выход: Хитрый план Кэмерона рухнул
    Британия на выход: Хитрый план Кэмерона рухнул

    Итоги британского референдума – самый яркий пример восстания масс против элит на современном Западе.

    Это очень серьезный аргумент, который вдохновит на борьбу все «маргинальные» политические силы Европы, в частности националистические партии, которые до сей поры находились на обочине политического процесса.

  • Изображение пользователя Аркадий Малер.
    24/06/2016 - 17:09, Аркадий Малер
    К спору о персонализме
    К спору о персонализме

    Совершенно не стоит преувеличивать пафос проблем вокруг Критского собора: во-первых все его решения останутся обязательными только для тех Поместных Церквей, которые подписали эти решения, а во-вторых, никаких особенно значимых, богословски важных решений там все равно не будет.

     

  • Изображение пользователя Михаил Бударагин.
    23/06/2016 - 20:32, Михаил Бударагин
    О тоталитарном
    О тоталитарном

    Весь XX век после 1945 года Европа мучительно осмысляла очень простой факт: нацизм был в Германии. Не орды раскосые принесли его на улицы Бельгии, а жители чистых предместий Берлина и мюнхенские обыватели.

  • Изображение пользователя Татьяна Соловьева.
    23/06/2016 - 01:11, Татьяна Соловьева
    Никуда Британия не выйдет
    Никуда Британия не выйдет

    Опять меня удивляет, что даже люди в самой Британии не понимают, что результат референдума не имеет обязывающей силы, а носит лишь рекомендательный характер, который парламент может принять во внимание, а может и нет.

    Решает парламент. И никуда Британия не выйдет.